Жители Финляндии скупают «медные» маски чтобы уберечься от COVID-19

За последние недели спрос на маски содержащие ионы меди вырос в Финляндии настолько, что во многих аптеках страны их полностью раскупили, сообщает телерадиокомпания Yle.

Среди финнов возникло убеждение, что «медные» хирургические маски могут самоочищаться, а используемые в них ионы меди также предотвращают прилипание (?!) вируса к новой поверхности.

Некоторые специалисты согласны с лучшими защитными свойствами такого СИЗ. Так профессор-исследователь Али Харлин из Технического научно-исследовательского центра VTT недавно заявил в интервью Helsingin Sanomat, что медная маска обеспечивает лучшую защиту, чем обычная хирургическая.

Другие не так уверены в чудесных свойствах «ионизированной» маски. Старший исследователь Ведомства трудового здравоохранения Эрья Мякеля считает, что специальные защитные средства, такие как «медные» маски, станут средством борьбы с будущими эпидемиями. Однако сейчас в этом вопросе необходимы дополнительные исследования.

Третьи вообще игнорируют возникший ажиотаж. В интервью Yle заместитель главного врача HUS Ээва Руотсалайнен призвала граждан сменить тканевые маски на более эффективные средства защиты, такие как одноразовые хирургические маски. Маски уровня FFP2 и FFP3 тяжелы в использовании, поэтому Руотсалайнен рекомендует их для повседневного использования в основном людям из групп риска и тем, кто с ними встречается.

В то же время, Генпрокуратура России еще в апреле прошлого года потребовала заблокировать информацию о продаже многоразовых масок из медной ткани, якобы спасающих от коронавируса, вируса Эболы и других опасных вирусов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"На одном из сайтов размещена информация о продаже многоразовых масок "из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания". В описании к товару сообщается, что "входящие в состав маски ионы меди быстро убивают такие вирусы, как Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов",

- рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, согласно информации Центра медицинской инспекции департамента здравоохранения Москвы, сведения об эффективности таких масок от заражения коронавирусной инфекцией и прочими вирусами не подтверждены государственными техническими, токсикологическими и клиническими испытаниями и содержат признаки недостоверной информации.

Как отметил Иванов, выявленная прокуратурой Москвы недостоверная информация о свойствах противовирусной маски "формирует искаженное представление о соблюдении режима социального дистанцирования и иных мерах предосторожности", что может повлечь негативные последствия в виде роста заболеваемости, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Фото с сайта yle.fi