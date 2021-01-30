Финны хотят ввести принудительное тестирование на COVID-19 на границе

В Финляндии могут ввести обязательное тестирование на коронавирус при пересечении границы. Правительство готово внести в парламент такое предложение, сообщает Yle.

«Принудительное тестирование на границах - это то, что мы определенно можем продвигать, также требование отрицательного результата теста»,

- заявила премьер-министр Санна Марин. Она добавила, что подобные законопроекты вносили и ранее, но теперь в правительстве надеются, что реакция на них будет другой.

Как пишет «Фонтанка», на границе с Россией в пунктах пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Нуйямаа» («Брусничное») тесты делают на добровольной основе. Однако делать тесты соглашаются не все.

По данным на 29 января, в Суоми общее число заболвеших - 44 402, умерших - 671. (фото topspb.tv)