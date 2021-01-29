Финские энергетики хотят отказаться от покупки электричества в России

Специалисты из госкомпании электрических сетей Fingrid представили свое видение развития энергетики Финляндии на ближайшие 10 лет, сообщает сайт «Российский Диалог».



Разработаны четыре варианта развития событий на рынке электроэнергии до 2035 года.

Один из сценариев предполагает, что Финляндия перейдет на углеродно-нейтральную систему. Еще три говорят о том, что страна может полностью перейти на солнечные или ветроэлектростанции. Два сценария точно предполагают отказ от российской электроэнергии, и еще один говорит о том, что сама Финляндия начнет поставлять энергию в Российскую Федерацию.

По итогам 2019 года Россия поставила в Финляндию 7 млрд кВт/ч электроэнергии, а за 9 месяцев прошлого года всего 1,8 млрд кВт/ч.

Снижение закупок электроэнергии, по всей видимости, связано с экономическими проблмами, которые переживает страна из-за пандемии коронавируса.

Не ясно, учли ли финские энергетики в своих планах завершение строительства атомной электростанции в Ханхикиви, которую предполагается сооружать при участии российского подрядчика.

Фото с сайта "Российский Диалог"