МАПП «Вяртсиля» стал доступен для въезда в Россию по электронной визе

Международный автомобильный пункт пропуска «Вяртсиля» включен в список точек для въезда в страну по единой электронной визе, сообщает сайт правительства Карелии.

Распоряжение об этом подписал премьер Мишустин. Пункт пропуска технически полностью готов к исполнению, имеет все необходимое оборудование для работы с электронными визами.

МАПП «Вяртсиля» – крупнейший пункт пропуска на карельском участке границы с Финляндией, работающий в круглосуточном режиме. Кроме транзита физических лиц, легковых и грузовых транспортных средств, он обеспечивает контроль грузов не только по России, но и в страны ЕврАзЭС и Евросоюза. В зону ответственности Вяртсильского таможенного поста входит и железнодорожный пункт пропуска.

Следует сказать, что в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе планируется включить пункт пропуска «Люття» под Костомукшей. Что касается самого северного МАПП «Суоперя» в Лоухском районе, то там еще предстоит выполнить необходимые подготовительные работы, они запланированы на текущий год.

Фото с сайта правительства Карелии