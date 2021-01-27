Использованные маски забивают канализацию городов в Финляндии

Одноразовые маски могут превратиться в новый бич для экологии. Не все люди в период пандемии правильно утилизируют средства защиты, кто-то просто выбрасывает маски на землю.

Финские специалисты утверждают, что обычные маски по большей части состоят из полипропилена, который разлагается очень медленно. Процесс может занимать около 500 лет, пишет Yle со ссылкой на профессора Университета Хельсинки Хейкки Сетяля. Но даже тогда маски не исчезнут полностью из окружающей среды, они превратятся в мельчайшие частички пластика, которые попадут в водоемы, оттуда в рыбу, а затем и в человека.

Еще одна опасность, что если выброшенную на землю маску носил зараженный коронавирусом человек, то она может быть опасна. Такое изделие брать голыми руками – большой риск.

Маски заполонили не только улицы некоторых финских городов, но забивают канализационные трубы. Были случаи, когда из-за скопления одноразовых масок забивались и прорывались трубы в Коувола, Йоэнсуу, Лаппеенранта и Хельсинки. (фото slavicfamily.org)