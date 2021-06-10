С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение по новым направлениям

С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, передает РИА Новости.

В Албанию будут летать чартерные рейсы. Также будет увеличено число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет. Полеты возобновятся в Мюнхен.

С 10 июня стартуют международные полеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска. (фото bbc.com)