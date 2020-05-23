С 1 июня заработают некоторые туристические объекты в Карелии

В северных и центральных районах Карелии с 1 июня смогут принимать гостей объекты туристической инфраструктуры, которые размещают приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или в зданиях с отдельными входами.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р. Принимать постояльцев разрешено на срок менее одного месяца.

Владельцам туристических объектов необходимо отказаться от шведского стола и организовать доставку завтраков в номера для приехавших или питание на открытом воздухе – террасах, верандах. Кроме того, на территории турбазы, кемпинга гости должны иметь возможность купить продукты и товары первой необходимости.

К персоналу предъявляются особые требования соблюдения санитарной безопасности. Гостям обязаны предоставить маски, организовать обработку рук антисептиками, вести журнал температурного контроля. Покидать территорию туркомплексов гости могут только для посещения объектов туристического показа на открытом воздухе.

Для туристических объектов Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского и Прионежского районов сохраняются ранее установленные правила. Там разрешено размещать граждан, приезжающих в командировку.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте правительства в разделе «Документы»: http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/