В Карелии горный парк «Рускеала» откроют для посещений

В связи с открытием для посещения с 30 мая карельского горного парка «Рускеала» ОАО «РЖД» возобновляет курсирование ретропоезда «Рускеальский экспресс». Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Ретропоезд № 921/922 будет отправляться от станции «Сортавала» в 10:40 и прибывать в Рускеалу в 11:50. Из горного парка поезд будет отправляться в 17:30, прибывая на станцию «Сортавала» в 18:35.

График ретропоезда разработан с учетом удобной пересадки на поезд «Ласточка» № 821/822, курсирующий между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Поезд «Ласточка» № 821 отправляется ежедневно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06:15, прибывая в Сортавалу в 10:20. Из Сортавалы поезд «Ласточка» № 822 отправляется в 18:45, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга в 22:43.

Все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов и в пути следования.

Условия посещения горного парка «Руcкеала» с учетом санитарных требований можно уточнить на официальном сайте парка.