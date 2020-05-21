Петрозаводчанин работает поваром на льдине возле Северного полюса

Историю жителя Петрозаводска Ивана Симонова, который работает поваром в лагере «Барнео» на дрейфующей льдине около Северного полюса, рассказывает ТАСС.

Иван – сын знаменитого в Карелии путешественника Виктора Симонова, как и отец, готов к экстремальным условиям жизни. С 2011 года по месяцу он дрейфует на льдине, где уже два десятка лет разбивает лагерь для путешественников Русское географическое общество.

Лагерь разбивается как правило в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце ещё не растопило лёд и температура не ниже минус 30 градусов. Строится ледовый аэродром, технологические помещения и жилые модули.

За смену лагерь успевает принять 200-300 человек, которые приезжают насладиться суровой природой, освоить езду на собачьих упряжках, мотосанях, позаниматься подледным дайвингом и прочими экстремальными вещами.

А Иван Симонов всех кормит.

На выбор такой экстремальной работы повлияли и гены, и случай. Родители оба туристы. Когда отец руководил в Карелии лагерем «Большой приключение», то привлекал сына в качестве помощника повара, позднее поварское искусство стало для Ивана профессией. Но как сочетать ее со страстью к путешествиям? Лагерь «Барнео» оказался именно таким удачным симбиозом.

Первый опыт работы 20-летнего парня переполнил эмоциями.

"После поездки я еще полгода был на таком эмоциональном позитиве. Я рассказывал всем, кого встречал, и вообще мог рассказывать об этой поездке круглосуточно. Сейчас я еду туда уже просто на работу, знаю, что там будет, что может быть, готов к тем нюансам, о которых обычные люди не знают",

- цитирует издание Ивана Симонова.

Итак, в чем же состоит его работа?

«Подготовка к работе на дрейфующей базе начинается примерно за месяц. Для кухни — это время закупать продукты и делать заготовки. Все нужно нарезать, расфасовать, что-то заморозить, а затем все отправить вертолетом на базу. Взять с собой он может всё, кроме свежих овощей и фруктов.

На месяц для 250–300 человек необходимо иметь около трех тонн еды, а еще и дополнительный запас в расчете на то, что погодные условия могут задержать отправку туристов на Большую землю.

Бывали случаи, когда команда экспедиции из-за погоды долго не могла подготовить полосу для взлета и посадки и все находящиеся в "Барнео" оказывались заложниками дрейфующей льдины. Однажды в таких обстоятельствах всей экспедиции из 50 человек пришлось ждать 12 дней.

"На 10-й день я уже понимал, что продукты начинают заканчиваться. Сложный сезон был… нам повезло, и с Ил-76 удалось сбросить нам продукты. Но для себя я сделал вывод, что с собой нужно брать по максимуму, с учетом по меньшей мере недели на случай внеплановых ситуаций. Плюс должен быть ящик с НЗ: если придется передвигать лагерь — а такие случаи были, — то из кухни все вынесешь, печку погасишь, и все замерзнет в считанные минуты. Поэтому в запасе должны быть хлеб, колбаса, какие-то продукты, которые можно есть без разогрева", — говорит Иван.

Что едят на льдине

В месте, где ближайший магазин находится в 2,5 тыс. км, на кухне постоянно кипит работа. По заказу команда во главе с шефом Симоновым готова приготовить и блюда для вегетарианцев, и даже суши. Стандартно же на завтрак здесь предлагают блюда из яиц, каши на выбор, бутерброды, сосиски и консервы. На обед — закуски, суп и второе, а вечером — второе, салаты и консервы.

Есть на полярной базе и свой бар — запасы алкоголя для продажи туристам делает тоже кухня. Крепкие напитки, пиво — только для гостей, отмечает Иван, за пьянство персоналу могут выписать штраф до 500 евро. Однако выпивать на Северном полюсе для туристов недешевое удовольствие — до 100 евро за бутылку. "Когда спрашивают, "чего так дорого", я говорю, что ближайший магазин - 2,5 тыс. км на самолете - пожалуйста",

- замечает Иван.

Впрочем, и туристы тут бывают не из простых. В первый же год работы Ивана в экспедиции на базе остановился принц Гарри, который, однако, почему-то не произвел на юношу незабываемого впечатления.

"Принц Гарри ходил в благотворительную экспедицию. Это был мой первый год на "Барнео", поэтому я особо не понимал, что происходит. Но да, он заходил к нам на кухню. Они прилетели и ушли на маршрут. А на следующий день он улетел самолетом",

- припоминает петрозаводчанин.

Работа на базе, на которой встречаются люди со всего света, полностью разрушила для Ивана миф о том, что иностранцы не едят типичную русскую еду — гречку, котлеты или супы. "Да всё они едят! Они просто не знают, что это такое. Попробовав, некоторые по две-три порции берут.

От борща и рассольника там все в шоке!" — говорит Симонов.

Не меньше Иван заботится и о том, насколько разнообразно будут питаться члены команды, ведь они находятся здесь как минимум 21 день, в отличие от гостей, прибывающих на два-три дня.

"Для ребят всегда беру какие-то "ништяки": вафельные тортики, пельмени, блины готовим. Главное, чтобы вкусно было. У нас всегда была ставка на русскую еду — то, что мы привыкли есть дома," — говорит Симонов.

Трудности, которые любишь

В свободное время, когда оно случается у шеф-повара "Барнео", Иван отправляется к лагерю вертолетчиков, катается на снегоходе, а иногда просто читает или разгадывает сканворды, которые всегда берет с собой.

Иван говорит, что в "Барнео" он почти постоянно находится "в тонусе", так что к концу сезона обещает себе, что это было в последний раз.

"Сезон-то на самом деле очень тяжелый. Я возвращаюсь с мыслями: "Все, я туда больше ни ногой, хватит с меня". Но проходит время, и я уже задумываюсь: вот сейчас начнется подготовка. И уже жду, когда позвонят из Москвы и скажут: "Все, Вань, выезжай, надо заготовки делать". Не знаю, с чем это связано. Какое-то место силы. Это центр Земли, выше точки нет. Кругом снег, лед, сама атмосфера интересная… Всегда хочется туда вернуться, и я не знаю почему",

- пишет ТАСС.

Фото ТАСС, из личного архива Ивана Симонова