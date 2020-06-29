С 1 июля туристов смогут принимать более 70 регионов России

Более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина.

«Все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы»,

– сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По его словам, «в целом, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%».

Мишустин подчеркнул, что для ускорения восстановления туристической сферы эта отрасль включена в число пострадавших. Кроме этого, предусмотрены дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, сказал премьер-министр.

Добавим, что правительство РФ рассчитывает, что в этом сезоне отпуск в России проведут около 22 млн граждан, цены в отелях сохраняются на уровне 2018-2019 годов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Этот год будет уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в РФ проведут примерно 20-22 млн наших сограждан»,

– сказал Чернышенко на совещании с премьером в понедельник.

Он уточнил, что правительство мониторит цены на размещение в отелях. «Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки», – отметил Чернышенко.