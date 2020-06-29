29 июня 2020, 12:38
Утверждена дата открытия кинотеатров в России
Власти страны планируют снять ограничение на работу кинозалов с 15 июля
Кинотеатры в России возобновят свою работу 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Чиновник назвал открытие кинозалов «хорошей новостью».
Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявляла о том, что кинотеатры могут открыться с 15 июля. Чиновница также отметила, что каждый регион должен решать этот вопрос самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Приостановить свою работу в связи с распространением коронавируса кинотеатрам порекомендовало министерство культуры. Это произошло 23 марта.