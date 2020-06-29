Утверждена дата открытия кинотеатров в России

Кинотеатры в России возобновят свою работу 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чиновник назвал открытие кинозалов «хорошей новостью».

Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявляла о том, что кинотеатры могут открыться с 15 июля. Чиновница также отметила, что каждый регион должен решать этот вопрос самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Приостановить свою работу в связи с распространением коронавируса кинотеатрам порекомендовало министерство культуры. Это произошло 23 марта.