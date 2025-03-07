Рыбу мечты поймал карельский рыбак

Везунчик из села Крошнозера поделился фото, где он запечатлен с многокилограммовым уловом в руках.

«Оставил на ночь самоловку для налима, утром проверил: на приманку угодила щука»,

— рассказал Евгений.

Строптивая рыбина оказалась огромного размера и с трудом влезала в лунку. Но крошнозерец все же ее обуздал и вытащил с помощью крюка. Вес трофея составил шесть килограммов. Жена счастливчика Алена оказалась рада улову, который случился в преддверии 8 Марта.

«Готовить будем, естественно, уху из щучьей головы и икры. Также пожарим филе в муке или в кляре»,

— рассказала женщина.

В целом, карельские рыбаки отметили, что в этом году клев на водоемах был отличным и «глухозимья» (в рыбацкой среде —ؙ время плохого клева. — Прим ред.) не наблюдалось. Любители рыбной ловли утверждают, что в эту зиму они домой всегда приходят с большим уловом, но секретов успешной рыбалки они не выдают и даже фамилии стесняются называть.