На севере Карелии убили двух волков, искавших собак среди домов

Рыскавших среди домов в СОТ «Кимасозеро» в поисках добычи серых разбойников убили. Выследить двух волков и добыть смогли 5 марта в Костомукшском городском округе. Об успешной охоте сообщили в минприроды Карелии.

В конце прошлой недели от костомукшан начали приходить тревожные сообщения о серых хищниках. В ответ на это по следу хищников вышли охотники.

В миниприоды называют ситуацию с выходом диких зверей к населенным пунктам спокойной, поступают единичные сигналы от людей.

На сообщения реагируют и принимают меры, утверждают в ведомстве. В этом охотсезоне было выдано почти 5000 разрешений, уже добыто 130 волков. Охота на волков продолжится до конца марта.

Местным жителям советуют держать домашних питомцев в закрытых вольерах, за забором, на такой территории, куда не проникнут лесные хищники.