Сигов и судаков ловили на фестивале в Карелии, а налим не дался никому

В Карелии в восьмой раз прошел фестиваль «Пудожские налимы». 1 марта удачу пытались поймать за хвост более 300 рыбаков из Ленинградской, Мурманской областей и Карелии. Поймать они смогли 116 килограммов рыбы.

Победителем рыболовных состязаний стала петрозаводчанка Ольга Кузнецова с уловом в 3,915 кг. Второе место в номинации «Самый большой улов» занял петрозаводчанин Максим Щербин с уловом 3,5 кг, а третье место занял беломорчанин Андрей Смирнов с уловом в 3,35 кг, рассказали в пресс-службе национального парка «Водлозерский».

Состязались также юноши и девушки до 18 лет. Самыми удачливыми юными рыбаками стали пудожане Максим Тибец и Кирилл Козлов, второе место также досталось пудожанам Дмитрию Федулову и Игорю Тибцу, третье место присудили Ивану Машкову из Подпорожья.

В номинации «Самая удачливая юная рыбачка» победила местная жительница Светлана Карачева, второе место заняла Варвара Боровская из Подпорожья, третье место присудили пудожанке Марии Шалиной.

Самую редкую рыбу – сига длиной 26,5 см – поймала Анна Максимова, самую крупную рыбу – судака длиной 34,5 см – поймал пудожанин Сергей Гурин, самую маленькую рыбку поймал Евгений Агафонов из Беломорска.

В номинации «Самая опытная рыбачка» победила Галина Еремина из Пудожа, самым опытным рыбаком стал 79летний Юрий Демидов из Колово. Символ фестиваля в этом году рыбакам не дался.

Для гостей фестиваля была подготовлена развлекательная программа – мастер-классы, викторины, фотозоны, ярмарка, хоровод, концерт. Гости катались на ватрушках, снегоходных санях, бегали в мешках, бились подушками и соревновались на водлозерской лыжне. Гостей угощали ухой, кашей, блинами, чаем.