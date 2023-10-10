Рыбопромышленный консорциум поучаствует в крабовых аукционах

Сбер и Группа компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (ГК СЗРК) заключили кредитное соглашение на 63 млрд рублей для финансирования задатков на 21 лот на объявленных Росрыболовством крабовых аукционах.

Стороны договорились о финансировании инвестиционной программы и возможности привлечения проектного финансирования для Группы компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (ГК СЗРК), в том числе для его участия в заявочной кампании по второй волне распределения квот на добычу водных биологических ресурсов в Дальневосточном бассейне.

Реализация проекта финансирования при участии Сбера поможет Группе компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (ГК СЗРК) побороться за 21 лот на аукционах по распределению инвестиционных квот на вылов крабов назначены на 16-18 октября 2023 года. Договора с победителями будут заключаться сроком на 15 лет.

В 2019 году Сбербанк профинансировал участие Группы компаний Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (ГК СЗРК) в аукционах в рамках реализации программы по распределению инвестиционных квот на краба на Северном бассейне. По результатам приобретено 3 из 5 лотов на краба камчатского и 2 из 5 лотов – на опилио. Также в рамках программы строится пять краболовных судов на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Головное судно серии «Вайгач» спущено на воду в июле 2022 года, его передача клиенту запланирована на четвёртый квартал 2023 года.