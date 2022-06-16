16 июня 2022, 12:52
Рыбный праздник с национальным колоритом пройдет в Карелии
Kalarand отпразднуют 18 июня на берегу Онежского озера в Рыбреке
В селе Рыбрека 18 июня отпразднуют Kalarand (Рыбный берег) (0+).
Гостей традиционного летнего вепсского праздника встретит хозяйка воды Vedenemäg и дух воды Vetehini, сообщили в министерстве культуры региона.
В 12:00 рыбный праздник в Прионежье откроет концертная программа от вепсского народного хора, фольклорной группы «Рябинушка» и вепсского фольклорного ансамбля Varasta.
Интерактивную программу проведут фольклорно-этнографический ансамбль Karjala и фольклорный театр «Карельская горница». Народный театр Čičiliušku представит музыкальный спектакль.
Для гостей будет работать ремесленная ярмарка и мастер-классы, среди угощений - традиционная выпечка и уха. Вход на Kalarand свободный. (фото vk.com)