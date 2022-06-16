16 июня 2022, 12:52
Культура

Рыбный праздник с национальным колоритом пройдет в Карелии

Kalarand отпразднуют 18 июня на берегу Онежского озера в Рыбреке

В селе Рыбрека 18 июня отпразднуют Kalarand (Рыбный берег) (0+).
Гостей традиционного летнего вепсского праздника встретит хозяйка воды Vedenemäg и дух воды Vetehini, сообщили в министерстве культуры региона.

В 12:00 рыбный праздник в Прионежье откроет концертная программа от вепсского народного хора, фольклорной группы «Рябинушка» и вепсского фольклорного ансамбля Varasta.

Интерактивную программу проведут фольклорно-этнографический ансамбль Karjala и фольклорный театр «Карельская горница». Народный театр Čičiliušku представит музыкальный спектакль.

Для гостей будет работать ремесленная ярмарка и мастер-классы, среди угощений - традиционная выпечка и уха. Вход на Kalarand свободный. (фото vk.com)

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Рыбрека
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