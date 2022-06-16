Фильм о Карелии представили на международном экономическом форуме

Премьера фильма «Ключи Карелии» состоялась 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Картину сняла Дария да Консейсао, окончившая академию Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Лента рассказывает об истории республики, ее духовных скрепах. Она знакомит зрителей с диаметрально противоположными культурами, колыбелью которых стала Карелия.

Идея автора в том, что в республике нужно искать ключи российской святости и культуры. Скоро картину покажут на федеральных телеканалах. // Фото: пресс-служба правительства РК