16 июня 2022, 07:22
Фильм о Карелии представили на международном экономическом форуме
Выпускница академии Никиты Михалкова сняла документальную картину «Ключи Карелии»
Премьера фильма «Ключи Карелии» состоялась 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Картину сняла Дария да Консейсао, окончившая академию Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Лента рассказывает об истории республики, ее духовных скрепах. Она знакомит зрителей с диаметрально противоположными культурами, колыбелью которых стала Карелия.
Идея автора в том, что в республике нужно искать ключи российской святости и культуры. Скоро картину покажут на федеральных телеканалах. // Фото: пресс-служба правительства РК