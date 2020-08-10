Рыбак поймал огромную форель и побил рекорд

Американец по имени Ченс Скотт выловил в штате Юта озерную форель весом 24 килограмма. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местный телеканал.

Эта добыча, выловленная на водохранилище Пылающего ущелья, побила рекорд штата, державшийся 32 года. В 1988 году другой рыбак добыл форель весом 23 килограмма.

Достижение Скотта зафиксировали специалисты Отдела охраны природных ресурсов. Рыбак решил не отпускать форель, а оставить ее себе.

Сообщается, что самая тяжелая в истории форель весила 32 килограмма. Она была добыта в Канаде в 1995 году.