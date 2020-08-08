Мужчина сорвал джекпот после черной полосы в жизни

Англичанина перед крупным выигрышем в лотерею преследовала череда трагедий и потрясений. Год назад серьезно заболела его супруга, из-за чего ей пришлось оставить работу сиделки. Весной умер брат мужчины с невесткой. Затем англичанин потерял работу столяра из-за сокращения. Но спустя сутки после увольнения 61-летний мужчина выиграл приз в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 96 миллионов рублей), сообщает «Лента.ру».

«Многие люди думают, что потеря работы - это худшее в жизни, но для моей семьи это было последним испытанием, с которыми мы столкнулись», - признался победитель. По словам его супруги, муж временами играет в онлайн-лотерею, используя две строки чисел, которые важны для пары.

Победитель намерен потратить выигрыш на путешествие в Канаду к родственникам, а также приобрести автомобиль.