В Китае распространяется новый смертельный вирус

Еще один смертельный вирус обнаружен в Китае. Зараза SFTS передается через клещей, передает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

СМИ сообщают о 60 зараженных и семерых умерших. Изначально новая зараза была зафиксирована в провинции Цзянсу, позже заболевание настигло жителей провинции Аньхой.

Одна из зараженных перечислила симптомы нового вируса. Среди них кашель, высокая температура, снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Впервые SFTS был выявлен в 2011 году. Вирус передается от клещей к человеку и от заболевшего к здоровому через кровь или слизистую.

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