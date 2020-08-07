Поломка автомобиля помогла мужчине разбогатеть

Американец выиграл в лотерею миллион долларов благодаря сдутой шине в своей машине. О счастливчике пишет «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

Мужчина передвигался по трассе, когда заметил, что с машиной что-то не так. Американец остановился на ближайшей заправке, чтобы подкачать колесо. Затем он купил себе перекусить и лотерейный билет, оказавшийся выигрышным.

Победитель намерен потратить внушительную сумму на погашение долгов и помощь близким.