Ряду россиян повысят пенсии с 1 мая

Повышение пенсий не будет массовым, но некоторых коснется. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что повышение выплат с 1 мая коснется тех, кто достиг 80 лет.

Таким пожилым россиянам по закону в беззаявительном порядке полагается доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Уволившимся в январе 2023 года пенсионерам вернут индексацию. Пересчитают пенсию у тех, кто представил в течение апреля дополнительные документы для учета нового стажа. Дополнительных заявлений писать не понадобится.

Информация по пенсионерам есть у Социального фонда. Однако есть изменения, о которых фонду может быть неизвестно, поэтому требуется обращение гражданина. Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении есть близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях необходимо сообщать в Соцфонд.