Бывший завод Nokian Tyres начнет выпускать шины под новой маркой

На бывшем заводе по производству шин финской Nokian Tyres в Ленобласти начнут выпускать шины под брендом Ikon Tyres, сообщает ТАСС.

Компанию приобрела «Татнефть», новый владелец российских активов финского производителя перестанет использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, кроме бренда Nordman. Под ним продолжат производить шины среднего ценового сегмента. Премиальные шины будут выпускаться под новым брендом Ikon.

Nokian Tyres решила покинуть российский рынок летом 2022 года. Сделка по продаже российского бизнеса новому акционеру завершилась в марте 2023 года.