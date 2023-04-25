«Зеленые карты» россиян перестанут работать в Европе с лета

«Зелены карты» автострахования перестанут действовать в ЕС, Великобритании и Швейцарии с 1 июня. Выданные в этих странах полисы страхования также не будут работать в России. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков.

Зарубежные «Зеленые карты» прекращают действие на территории нашей страны независимо от срока действия. Российские страховые организации—члены бюро «Зеленая карта» не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года, сообщили в союзе автостраховщиков.

После 31 мая для передвижения за рубежом на российских машинах нужно приобретать полис приграничного страхования в пунктах пропуска. Водителям из ЕС, Швейцарии и Великобритании для проезда по России понадобится полис ОСАГО.

Для поездок в Азербайджан, Белоруссию, Молдову, Сербию и Турцию российские «Зеленые карты» действуют без ограничений. // фото freepik.com