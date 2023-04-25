Скончался народный артист России Геннадий Богачев

Ушел из жизни народный артист России Геннадий Богачев. Ему было 78 лет. О смерти актера сообщили в БДТ имени Товстоногова, в котором всю жизнь служил Богачев.

Уточняется, что артист умер после тяжелой болезни. Он скончался сегодня, 25 апреля.

Геннадий Богачев поступил в труппу Большого драматического театра в 1969 году. За полвека на сцене он сыграл более пятидесяти ролей.

Также Богачев известен по своим работам в кино. Среди фильмов и сериалов с его участием - «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и другие. Голосом Богачева говорили в российском прокате такие актеры, как Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мэл Гибсон. // Фото : БДТ имени Г. А. Товстоногова