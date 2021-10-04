Ряд населенных пунктов Карелии временно останется без телевидения

На неделе с 4 по 10 октября в ряде населенных пунктов Карелии возможны перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщает Радиотелевизионный центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни сигнал будет пропадать в Костомукше, Пудоже, Калевале, в поселках Боровой, Ковера, Кубово, Лоймола, Пудожгорский, Сосновец и Элисенваара. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Причиной временных отключений теле- и радиоканалов станут профилактические работы и плановые отключения электроэнергии.

Отметим также, что в Петрозаводске сегодня в первой половине дня не работает ряд популярных радиостанций. Идут профилактические работы. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo