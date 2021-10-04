Госуправление стало самой прибыльной сферой деятельности в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о самых прибыльных сферах деятельности в республике. Информация представлена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Карелии.

В июле 2021 года самые большие средние зарплаты получили работники отрасли государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Им платили, в среднем, 75 037 рублей.

На втором месте работники финансов и сферы страхования - 73 747 рублей. На третьем - сотрудники отрасли научных исследований и разработок - 70 307 рублей.

Большие зарплаты также в сферах «производство машин и оборудования» (67 755 рублей), «добыча полезных ископаемых» (67 704 рубля), «производство химических веществ и химических продуктов» (65 377 рублей) и «производство, передача и распределение электроэнергии» (62 836 рублей).

Напомним, средняя зарплата в Карелии в июле 2021 года составила 47 290 рублей. Фото pixabay.com/Evgeny