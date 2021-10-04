Реальные зарплаты в Карелии уменьшились за год

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за июль 2021 года. Информация появилась в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, в июле средняя номинальная зарплата в Карелии составила 47 290 рублей. По сравнению с июлем 2020 года она увеличилась на 4,4%.

При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась за год на 2,5%.

Ранее статистическое ведомство сообщало о том, что в июне средняя зарплата в Карелии составляла более 54 тысяч рублей. Фото pixabay.com/Mayya666