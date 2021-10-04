Названа нынешняя численность населения Карелии

Карелиястат опубликовал данные о демографической ситуации в республике на 1 августа 2021 года. Информация представлена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Карелии.

Так, на 1 августа население РК составляло 605,5 тысячи человек. С начала года убыль населения достигла 3,6 тысячи человек.

В республике отмечается спад рождаемости и серьезный рост смертности. В первые семь месяцев 2021 года в Карелии родились 2990 детей, а за тот же период 2020 года - 3009. В январе-июле 2021 года умерли 6918 жителей республики, а годом ранее - 5307.

Демографическую ситуацию немного поправляет миграция. За первые семь месяцев года в республику приехали на ПМЖ 11 453 человека, а навсегда покинули Карелию - 11 119 человек. Фото pixabay.com/skalekar1992