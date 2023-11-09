Ряд домов в Петрозаводске остался без воды

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации службы, без воды сидят жители некоторых зданий на улицах Мелентьевой, Лисицыной и Советской. На сетях случилось повреждение, ведутся восстановительные работы.

С 10 утра без воды остаются жильцы домов на улицах Мончегорской, Ломоносова, Ладожской, Щербакова. Там тоже произошла авария. // Фото «Петрозаводск говорит»