09 ноября 2023, 14:27
Двое юношей нашли на улице кошелек и стали преступниками
В Сегеже будут судить местных жителей, обвиняемых в краже
В Сегеже перед судом предстанут двое молодых людей, одному из которых еще нет 18 лет. Они обвиняются в краже, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, в августе этого года юноши нашли на земле потерянный кем-то кошелек. Внутри были деньги и банковская карта. Молодые люди пошли в магазин и оплатили чужими средствами свои покупки.
В ходе следствия подозреваемые раскаялись в содеянном и возместили ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson