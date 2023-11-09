09 ноября 2023, 14:27
Происшествия

Двое юношей нашли на улице кошелек и стали преступниками

В Сегеже будут судить местных жителей, обвиняемых в краже

В Сегеже перед судом предстанут двое молодых людей, одному из которых еще нет 18 лет. Они обвиняются в краже, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в августе этого года юноши нашли на земле потерянный кем-то кошелек. Внутри были деньги и банковская карта. Молодые люди пошли в магазин и оплатили чужими средствами свои покупки.

В ходе следствия подозреваемые раскаялись в содеянном и возместили ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

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Сегежа
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новости Карелии