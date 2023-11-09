Бандит с ножом в балаклаве ночью ворвался в дом пенсионера в Олонце

Сегодня ночью в дом 71-летнего жителя Олонца и его жены ворвался вооруженный преступник. Он угрожал расправиться с хозяевами и вынудил их отдать больше 50 тысяч рублей из сейфа, сообщили в МВД Карелии.

Оправившись от ужаса, олончанин немедленно вызвал полицию. Полицейские выяснили, что перед инцидентом мужчина услышал шорох на балконе.

Он подумал, что это шуршит кот, и открыл дверь, чтобы запустить питомца. В дом ворвался неизвестный, его лицо скрывала балаклава. Угрожая ножом, злодей потребовал отдать деньги. Хозяин открыл сейф и передал преступнику все наличные, тот скрылся.

Сотрудники угрозыска в течение часа установили личность и местонахождение подозреваемого. Оказалось, что это 50-летний местный житель. Раньше у него уже возникали проблемы с законом.

Все похищенные деньги были при нем, их изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое. // фото: freepik.com