Бандит с ножом в балаклаве ночью ворвался в дом пенсионера в Олонце
Сегодня ночью в дом 71-летнего жителя Олонца и его жены ворвался вооруженный преступник. Он угрожал расправиться с хозяевами и вынудил их отдать больше 50 тысяч рублей из сейфа, сообщили в МВД Карелии.
Оправившись от ужаса, олончанин немедленно вызвал полицию. Полицейские выяснили, что перед инцидентом мужчина услышал шорох на балконе.
Он подумал, что это шуршит кот, и открыл дверь, чтобы запустить питомца. В дом ворвался неизвестный, его лицо скрывала балаклава. Угрожая ножом, злодей потребовал отдать деньги. Хозяин открыл сейф и передал преступнику все наличные, тот скрылся.
Сотрудники угрозыска в течение часа установили личность и местонахождение подозреваемого. Оказалось, что это 50-летний местный житель. Раньше у него уже возникали проблемы с законом.
Все похищенные деньги были при нем, их изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое. // фото: freepik.com