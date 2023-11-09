Рыболов из Петрозаводска порыбачил на озере и заплатил 11 000 рублей

Рыбалка на Кудамгубском озере в Суоярвском районе закончилась для 61-летнего петрозаводчанина разочарованием. Мужчину поймали на незаконном вылове биологических ресурсов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в июне прошлого года, горожанин поймал 11 лещей сетью. Причиненный окружающей среде ущерб оценили в 11 тысяч рублей.

Браконьера привлекли к административной ответственности, но ущерб он не возместил. Поэтому районный прокурор подал в суд иск, и ущерб взыскали принудительно. // фото: bearfotos/ freepik.com