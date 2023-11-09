Женщина в Карелии оставила автомобиль открытым и пожалела

Жительница одной из деревень в Питкярантском районе не закрыла припаркованный около дома автомобиль и лишилась 3 500 рублей. Она оставила деньги в бардачке, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в машину кто-то проник и унес деньги, пропажу сельчанка заметила утром. Подозреваемого быстро нашли, оказалось, что это 19-летний односельчанин потерпевшей.

Он признался, что гулял ночью по деревне и увидел припаркованную у дома машину. Дернул водительскую дверь ради интереса и понял, что та не закрыта. Молодой человек проник в салон, взял купюры и потом истратил их на спиртное и продукты. Возбудили уголовное дело о краже, его уже передали в суд. // фото: arodsje/ pixabay.com