Ряд домов отключат от водоснабжения и электричества

День без коммунальных благ проведут некоторые петрозаводчане в среду. О плановых отключениях предупредили в ЕДДС.

12 февраля с девяти утра холодную воду отключат на улицах Грибоедова, 14; Виданская, 5, 3, 7-А; Советская, 22-А. Работы запланированы до восьми вечера.

С 11:00 электроснабжение собираются отключить в Громовском проезде, переулках Чеховский, Койкозерский, Чапаевский, Пришвина, Онежский, Подозерский, Монастырский, а также улицах Прибрежная, Садовая, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Проведение работ запланировано до 16:00. // фото freepik.com