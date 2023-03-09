Ряд домов остался без воды в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске в некоторых домах пропала холодная вода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 10:30 вода была отключена в ряде зданий на улицах Зайцева и Бесовецкой. Коммунальщики устраняют повреждение на сетях, вернуть воду обещают к 20 часам.

Также с утра нет воды в доме №102 по улице Чапаева. Там ведут плановые работы, которые собираются завершить к 17 часам. // Фото: unsplash.com