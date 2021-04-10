Руководитель из Олонца осужден за ложный донос и мошенничество

В Олонце завершился суд над руководителем организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг на территории города, сообщает прокуратура Карелии.

На суде было установлено, что подсудимый в декабре 2016 года путем введения в заблуждение иного лица предоставил в налоговые органы сведения о подставном лице для их регистрации, в декабре 2017 года совершил заведомо ложный донос о преступлении по факту хищения, которого в действительности не совершалось, в марте 2019 года путем использования фиктивного лица в качестве заместителя организации, путем заключения фиктивного договора с данным лицом и использования не соответствующих действительности документов, пытался похитить денежные средства жителей Олонца.

В процессе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Тем не менее приговором Олонецкого районного суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и осужден к наказанию в виде штрафа – 200 тысяч рублей.

Приговор Олонецкого районного суда в силу пока не вступил.

Фото с сайта regnum.ru