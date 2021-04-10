10 апреля 2021, 13:39
В сети появились фото с пожара жилого дома в Кеми
Сотрудники МЧС довольно быстро погасили огонь, но строение пострадало
Фотографии пожара в жилом доме на улице Вицупа выложили в паблике ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".
«Петрозаводск говорит» ранее писал об этом происшествии.
Вчера в 20:25 на место происшествия выдвигались пожарные Кемского района. Благодаря довольно крупным силам – десять человек и четыре машины, жилой дом на улице Вицупа в Кеми удалось потушить к 22:00.
Пострадавших нет.
Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"