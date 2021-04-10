В сети появились фото с пожара жилого дома в Кеми

Фотографии пожара в жилом доме на улице Вицупа выложили в паблике ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

«Петрозаводск говорит» ранее писал об этом происшествии.

Вчера в 20:25 на место происшествия выдвигались пожарные Кемского района. Благодаря довольно крупным силам – десять человек и четыре машины, жилой дом на улице Вицупа в Кеми удалось потушить к 22:00.

Пострадавших нет.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"