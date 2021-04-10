У жителя Петрозаводска украли куртку, пока он обедал

В полицию обратился 25-летний житель Петрозаводска, который заявил, что пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку, сообщает МВД Карелии.

В карманах одежды находились документы, а также кошелек с двумя тысячами рублей и банковскими картами. Совокупный ущерб был оценен в пять тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 21-летний мужчина. В процессе розыска им помогла запись с камеры видеонаблюдения.

Деньги молодой человек успел потратить, от остального избавился. Возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия