10 апреля 2021, 12:30
Происшествия

У жителя Петрозаводска украли куртку, пока он обедал

Полиция нашла вора, но наличные деньги он успел потратить

В полицию обратился 25-летний житель Петрозаводска, который заявил, что пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку, сообщает МВД Карелии.

В карманах одежды находились документы, а также кошелек с двумя тысячами рублей и банковскими картами. Совокупный  ущерб был оценен в пять тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 21-летний мужчина. В процессе розыска им помогла запись с камеры видеонаблюдения.

Деньги молодой человек успел потратить, от остального избавился. Возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия

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