10 апреля 2021, 12:30
У жителя Петрозаводска украли куртку, пока он обедал
Полиция нашла вора, но наличные деньги он успел потратить
В полицию обратился 25-летний житель Петрозаводска, который заявил, что пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку, сообщает МВД Карелии.
В карманах одежды находились документы, а также кошелек с двумя тысячами рублей и банковскими картами. Совокупный ущерб был оценен в пять тысяч рублей.
Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 21-летний мужчина. В процессе розыска им помогла запись с камеры видеонаблюдения.
Деньги молодой человек успел потратить, от остального избавился. Возбуждено уголовное дело.
Фото из группы МВД по Республике Карелия