Огромная пробка образовалась в Повенце у переправы через канал

На федеральной трассе Вологда-Медвежьегорск в Повенце образовалась огромная пробка из машин, сообщает корреспондент портала «Петрозаводск говорит».

Идет плановый ремонт переправы через Беломорско-Балтийский канал. Информация об этом была опубликована еще в феврале, но кто-то об этом уже забыл, а кто-то вообще не знал. Для движения в объезд была построена объездная дорога и альтернативная переправа. По ней и должен был идти трафик. Именно на ней сейчас перекрыто движение.

Утверждается, что машины стоят с двух часов ночи. Со стороны Пудожа в одной из машин находится пожилая женщина с сердечным приступом.

Ремонтники обещают в ближайшее время начать пропускать легковые машины, пока по 30 за один раз. Фуры пока будут стоять.

Фото «Петрозаводск говорит»

