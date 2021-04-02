В Упрдор «Кола» прокомментировали пробку на трассе возле Повенца

В Упрдор «Кола» прокомментировали информацию о вчерашней пробке на трассе Медвежьегорск-Вологда в районе Повенца. Напомним, вечером 1 апреля движение транспорта оказалось парализовано. Сообщалось, что пробка могла возникнуть из-за ремонта моста. На время работ был организован объезд, но предлагаемый маршрут размыло, проехать по участку оказалось невозможно.

По сообщению Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». В комментарии управления говорится, что участок дороги в границах мостового сооружения принадлежит ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей».

«В настоящее время ФБУ «Администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Они же построили объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала». С начала производства работ на мосту ФКУ Упрдор «Кола» неоднократно обращалось к собственнику привести участок дороги в нормативное состояние для обеспечения безопасного проезда. В границах федеральной дороги А-119 беспрепятственный проезд обеспечен и дорога находится в нормативном состоянии»,

- говорится в комментарии Упрдор «Кола». (фото vk.com)