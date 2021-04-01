Грузовик протаранил легковой автомобиль в центре Петрозаводска

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла сегодня вечером в районе пересечения улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент ДТП попал в объектив городской камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

Оба транспортных средства выезжали на перекресток по улице Анохина. Судя по кадрам, грузовик включил сигнал правого поворота перед самым маневром. В этот момент легковой автомобиль попытался поехать прямо, но его протаранил поворачивавший грузовик.

Напомним, днем 1 апреля в столице Карелии на Мерецкова столкнулись пять машин.