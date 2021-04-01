01 апреля 2021, 21:00
Грузовик протаранил легковой автомобиль в центре Петрозаводска
Водитель грузовика решил повернуть направо в то время, как водитель легкового автомобиля собирался ехать прямо
Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла сегодня вечером в районе пересечения улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент ДТП попал в объектив городской камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».
Оба транспортных средства выезжали на перекресток по улице Анохина. Судя по кадрам, грузовик включил сигнал правого поворота перед самым маневром. В этот момент легковой автомобиль попытался поехать прямо, но его протаранил поворачивавший грузовик.
Напомним, днем 1 апреля в столице Карелии на Мерецкова столкнулись пять машин.