В Петрозаводске водитель автобуса подверг пассажиров опасности

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска накануне остановили автобус №27, который почему-то ездил с открытыми дверями.

В отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении за нарушение правил перевозки людей. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В ходе ежедневных проверок общественного транспорта, которые проводит ведомство, инспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие документации, соблюдение режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.