Схема движения транспорта изменится из-за строительства дороги

В Петрозаводске с 15 апреля проезд транспорта по улицам Новоселов и Оборонной будет закрыт. Ограничения связаны со строительством новых дорог.

В администрации столицы Карелии напомнили, что двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой появится на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена. Протяженность дороги составит более полутора километров.

Автомобилистов и горожан просят быть внимательными и руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда.

В мэрии сообщили, что в красных линиях дороги снесут зеленые насаждения. На это оформлено разрешение. За это в бюджет поступила восстановительная стоимость в размере более 5,5 миллионов рублей. (фото dancor.sumy.ua)