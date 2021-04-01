01 апреля 2021, 18:25
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Схема движения транспорта изменится из-за строительства дороги

С середины апреля на Древлянке введут ограничения для транспорта

В Петрозаводске с 15 апреля проезд транспорта по улицам Новоселов и Оборонной будет закрыт. Ограничения связаны со строительством новых дорог

В администрации столицы Карелии напомнили, что двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой появится на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена. Протяженность дороги составит более полутора километров.

Автомобилистов и горожан просят быть внимательными и руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда.

В мэрии сообщили, что в красных линиях дороги снесут зеленые насаждения. На это оформлено разрешение. За это в бюджет поступила восстановительная стоимость в размере более 5,5 миллионов рублей. (фото dancor.sumy.ua)

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Древлянка
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