Новую дорогу построят на Древлянке

В столице Карелии построят новую магистраль.

Проект новой дороги на Древлянке, которая пройдет по улице Оборонной: от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, и по улице Новоселов: от Оборонной до Хейкконена, прошел госэкспертизу. Об этом сегодня вечером сообщается в паблике «Республика Карлия». Договор с подрядчиком, «Компанией ПСК-Строитель», заключили 12 марта.

Строительство магистрали будет вестись за счет республиканского и федерального бюджетов по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Предполагается заасфальтировать и благоустроить более 1,5 км дороги с тротуарами, освещением, устройством велодорожки и возможностью проезда общественного транспорта. (фото на главной Денис Абрамов, realty.ria.ru)