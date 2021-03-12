Пенсионеров и инвалидов зовут на занятия по компьютерной грамотности

Отделение пенсионного фонда приглашает пенсионеров и инвалидов на бесплатные компьютерные курсы.

Группы для начинающих пользователей занимаются в Петрозаводском кооперативном техникуме и Карельском институте развития образования. Курс рассчитан на 2 недели по 4 учебных часа ежедневно. Ученики изучат основы необходимые для работы с компьютером и Интернетом. Для жителей из районов Карелии предоставляется общежитие по льготной стоимости.

Пенсионеры, которые пройдут первую ступень обучения, в следующем году смогут записаться на углубленное изучение компьютера.

Также организована одна группа по обучению работе на смартфонах. Подать заявление на курсы можно в клиентской службе ПФР или в отделении ПФР по Карелии на улице Кирова, 23. (фото polit.ru)