Жителей Карелии призвали сообщать о торговле смертью

На следующей неделе в республике стартует общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Акция будет проходить с 15 по 26 марта, сообщили в МВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе со специалистами других ведомств проведут профилактические мероприятия.

А жители Карелии в дни проведения акции смогут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и людях, распространяющих наркотики. Звонить можно по номеру телефона 02 (с мобильного - 102). (фото rabochy-put.ru)