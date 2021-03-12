Легендарный водный отшельник покинул Карелию и уехал в Эстонию

Леонид Маркварт, проживший более 15 лет на старом судне в Сортавале, был вынужден покинуть Карелию. В прошлом Маркварт возил туристов на Валаам, но его фирма не выдержала конкуренции. Квартира сгорела в 2005 году. Другого жилья у него нет. Тогда он перебрался на один из двух своих кораблей. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал удивительную историю пожилого мужчины, много лет назад приехавшего из Эстонии и попавшего в трудные жизненные обстоятельства.

В декабре и январе водного отшельника, ставшего поистине местной достопримечательностью, регулярно проведывали сотрудники городского хозяйства, которое отвечает за прописку, выписку и другие жилищные вопросы в столице Северного Приладожья. Об этом «Петрозаводск говорит» рассказал глава администрации Сортавалы Сергей Крупин.

Маркварт получал пенсию, продукты, и, по словам мэра, не выглядел изможденным. Чтобы не замерзнуть на корабле, мужчина приносил поддоны от местных магазинов, которыми отапливал свое железное жилище. На корпбле стояла буржуйка.

Крупин рассказал, что пожилому «моряку» предлагали сойти с полуразрушенного корабля на берег и переехать в общежитие, но Леонид Маркварт на предложение властей отвечал отказом.

В один из дней января сотрудники городского хозяйства заметили, что мужчина кажется не совсем здоровым и передвигается со слабостью. Отметим, что в январе в Карелии стояли аномальные морозы. В итоге водного отшельника госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. По словам Крупина, опасения из-за подозрений на обморожение не подтвердились.

Власти Сортавалы, обеспокоенные судьбой пенсионера, вышли на его родственников в Эстонии. Они приехали в Карелию. Маркварт, который имел двойное гражданство, вместе с родными уехал за пределы России.

Сергей Крупин также рассказал, что станет с кораблями, на которых жил пожилой «капитан». Одно судно утилизируют. А второй метеор, по словам мэра, является исторически-техническим артефактом. По словам Крупина, это одна из первых моделей корабля на подводных крыльях. Всего таких в России осталось три или четыре. Этот метеор власти хотели бы сохранить в качестве арт-объекта, в котором впоследствии можно было бы открыть кафе. Переговоры о дальнейшей судьбе этого корабля ведутся с родственниками Маркварта. (фото Георгий Чентемиров)