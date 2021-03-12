Карелия не стала лидером в рейтинге качества школьного образования

Карелия не попала в десятку лучших регионов по качеству общего образования, но смогла войти в двадцатку. Возглавили рейтинг, составленный Федеральной службой по надзору в сфере образования, Санкт-Петербург и Москва, третье место у Ленинградской области.

Каждый регион оценивался по 12 критериям качества образования, среди которых учитывалась статистика по поступлению в вузы своего региона, результаты ОГЭ, ЕГЭ и всероссийской проверочной работы, а также использование компьютерного класса и лабораторного оборудования.

Наша республика поделила 19-е место в рейтинге регионов России по качеству школьного образования с Кировской областью. 18-е место у Вологодской области, 21-е у Томской.

По оценке Рособрнадзора, Карелия набрала 62,5 балла. Низкий результат регион показал в эффективности механизмов управления системой школьного образования - 29, 0. Высокие баллы республика набрала в категориях «Достижение минимального уровня подготовки», «Использование компьютеров», «Объективность оценочных процедур» и «Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019».

В тройке аутсайдеров оказались: Чечня, Дагестан и Ингушетия. (фото online47.ru)