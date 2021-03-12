12 марта 2021, 11:14
Более девяти тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус выявлен 9794 раза. Скончались 486 человек. Выздоровели 13 496 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 1610 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 957, в Ленинградской области - 122, в Вологодской области - 105, в Архангельской области - 98, в Мурманской области - 70.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 370 617 раз. Умерли 91 220 человек.
Напомним, в Карелии 11 марта Covid-19 выявлен у 109 человек. Фото ria.ru